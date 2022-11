So richtig angekommen ist die jüngste Kursrally im Fondshandel noch nicht - es herrscht weiter Zurückhaltung. Gesucht sind allerdings Mischfonds, gerade die Dickschiffe. Immobilienfonds stehen hingegen im Zeichen einer Neubewertung. 24. November 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Trotz kräftiger Kursgewinne an den Börsen: Die Kauflaune der Fondsanleger*innen hält sich in Grenzen. "Die Stimmung ist schwer zu greifen", findet Fondshändler Matthias Präger von der Baader Bank. Der starke Kursanstieg ...

