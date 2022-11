Die Immofinanz verkauft das Recht für die Nutzung des Entwicklungskonzepts für nachhaltigen und leistbaren Wohnraum über eingeschossigen Gebäuden an den ehemaligen Immofinanz-Vorstand Dietmar Reindl. Über den Kaufpreis für das Nutzungsrecht wurde Stillschweigen vereinbart. Die Immofinanz behält das Recht, das Konzept jederzeit auf ihren eigenen Immobilien umzusetzen und bleibt Eigentümerin der Marke On Top Living. Dietmar Reindl: "Die letzten Wochen und Monate haben gezeigt, dass großes Interesse und starker Bedarf an diesem innovativen Wohnraumkonzept besteht. Es freut mich daher, dass wir nun eine Lösung gefunden haben, mit der ich eine rasche Verbreiterung des Konzeptes am Markt vorantreiben kann. Die ersten Projekte sollen ...

