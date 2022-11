Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX kann auch in dieser Woche leicht zulegen, die Dynamik der letzten Wochen lässt nun aber deutlich nach. Dies ist unter anderem daran zu erkennen, dass die Signallinie dem MACD schon sehr nahekommt. Das Momentum ist zwar positiv, dennoch ebenfalls rückläufig. Der Aufwärtstrend bleibt bestehen, wird nun aber flacher. Alles in allem bleibt das Chartbild aber positiv. Der nächste bedeutende Widerstand liegt bei 3.350 Punkten, damit wäre - wie bereits in der Vorwoche erwähnt - die Hälfte der Verluste seit Februar aufgeholt."

