Regelrechte Kurssprünge durchlebten zuletzt Microsoft-Anleger. Immerhin ergibt sich im Wochenvergleich ein Plus von 2,60 Prozent. An drei der vier Sitzungen feierte die Aktie Kursgewinne. Heftig gejubelt hatte Microsoft am Dienstag mit einem Plus von 1,23 Prozent. Startet hier jetzt die nächste Party?

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund 0,5 Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Bis heute markieren 248,68 USD dieses Hoch. Es wird ...

