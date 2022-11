Zahlreiche Lorbeeren verdiente sich Nemetschek in der vergangenen Woche . Immerhin beträgt das Plus im Vergleich zur Vorwoche rund 2,48 Prozent. An drei der fünf Sitzungen ging es für das Wertpapier nach oben. Einen absoluten Sahnetag erwischte Nemetschek am Mittwoch mit einem Plus von 7,85 Prozent. Haben sich die Bullen damit vollständig vom zurück gezogen und den Bären das Feld überlassen?

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund vier Prozent für neue ...

