Für Build Your Dreams-Aktionäre ist momentan Saure-Gurken-Zeit angesagt. Immerhin verloren die Notierungen im Verhältnis zu Vorwoche 7,49 Prozent. Kursverluste erlitt das Wertpapier an insgesamt drei der vier Sitzungen . Besonders heftig erwischte es Build Your Dreams am Dienstag mit einem Minus von rund 3,91 Prozent. Steht uns hier jetzt eine Krise ins Haus?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Angesichts dieses Ausverkaufs sollten sich die Bullen jetzt erst einmal ein sicheres Plätzchen suchen. Denn dadurch kommt die nächste wichtige Haltezone immer näher. Momentan beträgt der Abstand zum viel beachteten 4-Wochen-Tief noch rund drei Prozent. Bei 21,29 USD wurde dieser Wendepunkt gefunden. Die Brisanz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...