Schlechte Nachrichten für Ballard Power-Aktionäre. So büßte der Kurs im Wochenvergleich 4,41 Prozent ein. An drei der fünf Sitzungen ging die Aktie mit Abschlägen aus dem Handel. Dabei wurde es am Montag mit einem Minus von 5,13 Prozent so richtig fies. Geht es jetzt noch weiter runter?

Aus technischer Sicht ist trotz des Wochen-Abschlags alles im Lot. Die nächste charttechnische Hürde ist nämlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite Schließlich fehlen bis zum 4-Wochen-Hoch nur rund rund sieben Prozent. Diese finale Hürde liegt bei 6,29 EUR. Die nächsten Tage dürften also ...

