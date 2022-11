Für Anteilseigner von Build Your Dreams kam es zuletzt knüppeldick. Denn für den Kurs errechnet sich im Vorwochenvergleich ein Minus von 7,49 Prozent. Insgesamt drei der vier Handelstage beendete der Titel mit Rücksetzern. Dabei wurde es am Dienstag mit einem Minus von 3,91 Prozent so richtig fies. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können.

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Mit diesem Abverkauf ist die Lage nun durchaus angespannt. Bei Build Your Dreams steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung auf der Tagesordnung. Schließlich ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund drei Prozent entfernt. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...