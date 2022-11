In der vergangenen Woche sprang Covestro regelrecht nach oben. So ergibt sich im Vergleich zur Vorwoche ein Plus von 3,11 Prozent An drei der fünf Tage ging es für die Aktie nach oben. Darunter war am Dienstag der höchste Tagesgewinn für Covestro mit einem Plus von 4,54 Prozent. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft?

Die Technik hat sich mit diesem Anstieg deutlich aufgehellt. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund drei Prozent. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 38,67 EUR. Es wird also in den nächsten ...

