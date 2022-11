Bei der Deutschen Bank läuft es endlich mal wieder richtig rund. Deutschlands Vorzeigebank konnte mit den jüngsten Quartalszahlen quasi auf ganzer Linie überzeugen. Denn trotz Rezessionsängsten und Verwicklungen nach Russland konnte sich die Großbank in beinahe allen Bereichen steigern. Die Geschäftsentwicklung bei der Deutschen Bank läuft planmäßig und das sehen offenbar auch die Kollegen der Royal Bank of Canada so.

Analystin Anke Reingen ist für die Deutsche Bank grundsätzlich optimistisch. Die Deutsche Bank gestalte das Geschäft mittlerweile wesentlich ausgewogener und auch die Profitabilität ist zuletzt deutlich gestiegen. Dennoch werden diese Veränderungen vom Markt nicht angemessen honoriert. Die RBC spricht daher für die Deutsche Bank eine klare Kaufempfehlung aus und nennt 14 Euro als neues Kursziel!

