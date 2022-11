Eine echte Geduldsprobe erleben derzeit die Paion-Aktionäre. Immerhin findet sich der Kurs 6,95 Prozent niedriger wieder als vor einer Woche. Das Wertpapier ging an zwei der fünf Sitzungen mit Abschlägen aus dem Handel. Dabei erhielt Paion insbesondere am Montag mit einem Minus von 4,70 Prozent einen herben Dämpfer. Die Bären erhöhen also den Druck - können sich die Bullen davon befreien?

Trotz der Wochen-Verluste sieht es noch ganz gut aus. Für Paion ist nämlich der nächste Widerstand unverändert greifbar. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch nur rund sieben Prozent. Der bisherige ...

