Aktien: Lufthansa dieses Mal erfolgreich?

Anzeige / Werbung Die deutsche Lufthansa könnte die italienische Fluggesellschaft ITA Airways nun doch noch übernehmen. Auch die Aktionäre jubeln. Nach dem Rückzug ihres bisherigen Partners MSC soll sie einen neuen Kompagnon gefunden haben. Der MDAX-Konzern könnte zusammen mit der italienischen staatlichen Eisenbahngesellschaft Ferrovie dello Stato (FS) zusammen 80 Prozent der Alitalia-Nachfolgerin kaufen. Die Chancen seien groß, dass Europas größte Airline-Gruppe den Zuschlag bekomme. Die Lufthansa würde demnach 51 Prozent für 250 Mio. Euro, FS weitere 29 Prozent an ITA Airways übernehmen. Der Rest verbleibe beim Staat. Offiziell haben weder FS noch Lufthansa sich geäußert. Lufthansa soll früheren Aussagen zufolge sehr am italienischen Markt interessiert sein. Der Verkauf würde das Ende eines jahrelangen Gezerres bedeuten. Nachdem 2017 die italienische Fluggesellschaft Alitalia in die Insolvenz gegangen war, reihten sich milliardenschwere Staatshilfen, gescheiterte Verkaufsversuche, Neugründung als ITA Airways und erneut gescheiterte Verkaufsversuche aneinander. Lufthansa-Aktie nähert sich dem Jahreshoch Die Aktie der Lufthansa hat ist mit einem Plus von 22 Prozent in diesem Jahr einer der besten MDAX-Aktien. Seit Ende September hat der Titel kräftig zugelegt und nähert sich dem Jahreshoch bei knapp 8 Euro allmählich an. Auch die 200-Tagelinie (rot) wurde wieder zurückerobert. Die nächste Unterstützung liegt bei knapp 7 Euro. Enthaltene Werte: FR0000031122,DE0005773303,DE0008232125,LR0008862868,US88160R1014

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )