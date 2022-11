Die Gesamterlöse der S Immo stiegen in den ersten drei Quartalen von 142,9 Mio. Euro in der Vorjahresperiode auf nunmehr 185,1 Mio. Euro, "was auf Ankäufe vermieteter Immobilien, eine gute Like-for-Like-Performance sowie auf die Ergebnisse aus der Hotelbewirtschaftung zurückzuführen ist", so die die Gesellschaft. Die Mieterlöse beliefen sich auf 112,7 Mio. Euro (Q3 2021: 97,3 Mio. Euro), während sich die Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung auf 38,3 Mio. Euro im Vergleich zu 19,9 Mio Euro in den ersten drei Quartalen 2021 beinahe verdoppelten. Das Bruttoergebnis erhöhte sich um 23 Prozent auf 99,7 Mio. Euro (Vorjahresperiode: 81,1 Mio.). Marktbedingt zeigte sich das Ergebnis aus der Immobilienbewertung mit 27,3 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr ...

