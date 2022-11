In den ersten neun Monaten 2022 erreichte die Porr eine Produktionsleistung von 4.525 Mio. Euro, was einem Wachstum von 9,4 Prozent zur Vorjahresperiode entspricht. Den größten Teil davon erwirtschaftete das Unternehmen im Segment AT / CH. Besonders stark legte die Porr im Segment CEE zu, wo Großprojekte wie die Autobahn Sibiu-Pite?ti in Rumänien an Fahrt aufgenommen haben. Der Auftragsbestand konnte um 1,1 Prozent auf 7.863 Mio. ausgebaut werden. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag mit 57,5 Mio. Euro um 35,4 Prozent über dem Vorjahreswert. Das Periodenergbnis wurde um 65 Prozent auf 43,4 Mio. Euro gesteigert. Die Porr konnte eigenen Angaben zufolge gestiegene Preise zu einem Großteil an die Auftraggeber weiterreichen. Auch die Energieversorgung sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...