Der Blick auf die Kurstafel dürfte Evotec-Aktionären heute Tränen in die Augen treiben. So büßt der Kurs satte rund drei Prozent ein. Dadurch kosten die Papiere mittlerweile nur noch 16,93 EUR. Sehen wir hier nun Kaufkurse oder den Anfang vom Ende?

Download-Tipp: Jetzt zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2023 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Kursverlauf von Evotec der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Evotec-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Denn es fehlen nur geringfügige Verluste für neue Verkaufssignale. Schließlich verläuft das 4-Wochen-Tief nur noch rund sieben Prozent unter dem aktuellen Niveau. Bisher liegt dieser untere Wendepunkt bei 15,80 EUR. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...