Die Porr und S Immo haben heute Zahlen präsentiert. Die Analysten von Raiffeisen Research meinen dazu in Kurzmitteilungen: Zu Porr: "Die Bauleistung stieg um 7 % auf EUR 1,76 Mrd. Ähnlich wie im H1 entwickelten sich die Segmente AT/CH (+11 % auf EUR 965 Mio.) und CEE (+13 % auf EUR 198 Mio.) am dynamischsten, während DE (+4 % auf EUR 223 Mio.) und PL (+6 % auf EUR 220 Mio.) unterproportional wuchsen. Das EBITDA blieb mit EUR 86,5 Mio. EUR (+3 %) im Wesentlichen unverändert. Der Vorsteuergewinn stieg von EUR 31,1 Mio. auf EUR 35,5 Mio. Das Ergebnis enthält einen Buchgewinn von rund EUR 20 Mio. (Mittelzufluss ca. EUR 25 Mio.) aus dem Verkauf einer Beteiligung. Andererseits gab das Unternehmen an, Rückstellungen für Bauprojekte gebildet zu haben, bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...