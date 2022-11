Die beaconsmind AG, ein SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based Marketing (LBM) & Analytics, startet mit der Business Incubators and Accelerators Company (BIAC) in Saudi-Arabien eine umfassende Zusammenarbeit, die sich auf Bereiche wie Tourismus, Kultur, Entertainment und Smart City erstreckt. BIAC ist eine staatliche Tochtergesellschaft der Saudi Technology Development and Investment Company (TAQNIA), die sich wiederum vollständig im Besitz des Staatsfonds von Saudi-Arabien, Public Investment Fund (PIF), befindet. Durch die Kooperation unterstützt beaconsmind Saudi-Arabien bei der Umsetzung der "Vision 2030". beaconsmind erschließt durch die Kooperation mit BIAC nunmehr auch den staatlichen Sektor und baut ihre Geschäftsaktivitäten erheblich aus, wie das ...

