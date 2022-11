EQS-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Personalie

EXASOL AG: Exasol ernennt Jörg Tewes zum neuen CEO



28.11.2022

Exasol ernennt Jörg Tewes zum neuen CEO

Der erfahrene Tech-Manager wird das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase führen

Nürnberg - 28. November 2022 - Exasol, Anbieter einer High-Performance Analytics-Datenbank, hat heute die Ernennung von Jörg Tewes zum Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung zum 1. Januar 2023 bekannt gegeben. Er tritt die Nachfolge von Aaron Auld an, der im September auf eigenen Wunsch von seinem Posten als CEO zurückgetreten ist.

Als echter Veteran der Technologiebranche hat Tewes mehr als 30 Jahre Erfahrung darin, innovative Produkte auf den Markt zu bringen und das Wachstum von Unternehmen sowohl in den USA als auch in Europa zu steigern. Diese hohe Expertise wird für die Leitung des globalen Teams und für die Beschleunigung von Wachstum und Innovation bei Exasol von entscheidender Bedeutung sein.

Tewes verbrachte die ersten zwölf Jahre seiner Karriere bei dem Datenmanagement-Unternehmen Poet Holdings - heute Teil der Actian Corporation - und unterstützte das Unternehmen in den frühen Wachstumsphasen bis zum IPO an der deutschen Börse. Im Jahr 2007 zog er in die San Francisco Bay Area, wo er zunächst in Management-Positionen bei Avid Technology Inc. und Logitech International tätig war. 2014 wechselte er als CEO zum Start-up Avegant, wo er 50 Millionen US-Dollar an Risikokapital einwarb und das Video- und Augmented-Reality-Angebot des Unternehmens strategisch ausbaute. Seit 2018 war Tewes in leitender Funktion bei Amazon tätig und trieb dort die Entwicklung und Vermarktung der Technologien für die Tablet- und Videokommunikation sowie E-Reader voran. Tewes ist Mitglied der Investmentgruppe Band of Angels und fungiert als Angel-Investor sowie Mentor für Technologie-Start-ups. Er lebt zurzeit noch in der San Francisco Bay Area, wird aber in der ersten Hälfte des Jahres 2023 nach Deutschland umziehen.

"Jörg blickt auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz zurück: Er weiß, wie Unternehmen aufgebaut werden und wie weiteres Wachstum auf Grundlage ehrgeiziger und innovativer Produkt-Roadmaps vorangetrieben wird - sowohl in Europa als auch in dem für uns strategisch wichtigen US-Markt. Gleichzeitig versteht er es, globale Teams zu motivieren und gemeinsam zu wachsen, unabhängig von der Größe oder der Phase, in der sich das Unternehmen befindet. Seine Erfahrung und Energie machen ihn zu einer starken Führungspersönlichkeit für Exasol", betont Volker Smid, Aufsichtsratsvorsitzender der Exasol AG. "Ich bin sehr glücklich, Jörg an Bord begrüßen zu dürfen und freue mich auf den weiteren Erfolg des Unternehmens unter seiner Führung."

"Daten sind die Lebensader eines jeden Unternehmens - und doch gelingt es vielen nicht, aus der Fülle der ihnen zur Verfügung stehenden Informationen wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Exasol ist in der einzigartigen Lage, diese entscheidende Herausforderung zu lösen und Unternehmen dabei zu helfen, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein", so Tewes. "Das Potenzial für Exasol im stark wachsenden Markt für analytische Datenanwendungen ist enorm. Das ist es, was mich am meisten daran reizt, den weiteren Weg gemeinsam mit Exasol zu gehen. Ich freue mich darauf, eng mit unserem talentierten Team zusammenzuarbeiten, um Innovationen voranzutreiben und unseren Kunden die besten Lösungen zu liefern."

Über Exasol

Exasol wurde im Jahr 2000 mit der Vision gegründet, die Datennutzung von Unternehmen grundlegend zu verändern. Heute vertrauen ambitionierte Organisationen weltweit auf die Analytics-Datenbank von Exasol - denn diese ist die schnellste der Welt. Mit Niederlassungen an mehreren Standorten in den USA und Europa ist es Exasols erklärtes Ziel, den Kunden flexible, skalierbare und leistungsstarke Analytics-Lösungen zu liefern, egal ob die Daten in der privaten oder öffentlichen Cloud oder On-Premises gespeichert sind.

Exasol - the leading Performance Analytics Database powering insights from the world's data.



