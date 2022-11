3M-Aktionäre müssen heute kräftig bluten. Schließlich rutscht die Aktie um rund drei Prozent in die Tiefe. Nur noch 125,65 USD müssen damit für eine Aktie gezahlt werden. Sollten Anleger nun alles verkaufen oder besser nachkaufen?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von 3M der letzten drei Monate.Für eine ausführliche 3M-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. 3M marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. Aktuell errechnet sich nur noch ein Abstand von rund vier Prozent zum 4-Wochen-Tief. Dieser Wendepunkt liegt bei 121,12 USD. Daher geht es jetzt also um alles!

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage beträgt momentan 136,39 USD. Für 3M ...

Den vollständigen Artikel lesen ...