DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Nach Ansicht von James Bullard, Präsident der Fed-Filiale von St. Louis, wird die US-Notenbank ihren Leitzins wahrscheinlich für den größten Teil des Jahres 2023 und bis ins Jahr 2024 hinein über 5 Prozent halten müssen, um die Inflation erfolgreich einzudämmen. Bullard antwortete damit auf die Frage in einem Interview mit dem Finanzinformationsdienstleister MarketWatch, wie lange der Leitzins in der Spanne von 5 bis 7 Prozent bleiben müsse. Vor einigen Wochen hatte Bullard für Aufregung und einen kurzen Ausverkauf an den US-Aktienmärkten gesorgt, als er während einer Präsentation andeutete, dass der Leitzins möglicherweise auf 7 Prozent steigen müsse. Die Fed hat den Leitzins seit Anfang 2022 um fast 400 Basispunkte angehoben auf die aktuelle Obergrenze von 4 Prozent. Bullard glaubt, dass die Inflation hartnäckiger sein wird als von den Anlegern erwartet, und dass es wahrscheinlich noch eine Weile dauern wird, bis sie sich dem 2-Prozent-Ziel der US-Notenbank nähert. "Ich denke, sie wird sinken, das ist meine Grundannahme, aber wahrscheinlich nicht so schnell, wie es die Märkte gerne hätten", sagte Bullard.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 LU/Adler Group SA, Ergebnis 9 Monate

08:00 GB/Easyjet plc, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 9 Monate

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 09:00 BIP 3Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq - ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) November HVPI PROGNOSE: +7,4% gg Vj zuvor: +7,3% gg Vj - EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung November Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 93,0 zuvor: 92,5 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -0,4 zuvor: -1,2 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -23,9 Vorabschätzung: -23,9 zuvor: -27,5 - DE 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) November PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+10,6% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+10,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+11,4% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+11,6% gg Vj - US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens November PROGNOSE: 100,0 zuvor: 102,5

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.398,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 3.980,50 +0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 11.665,75 +0,4% Nikkei-225 28.027,84 -0,5% Schanghai-Composite 3.143,87 +2,1% Hang-Seng-Index 17.978,91 +3,9% +/- Ticks Bund -Future 140,28 -14 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 14.383,36 -1,1% DAX-Future 14.365,00 -1,3% XDAX 14.352,89 -1,3% MDAX 25.600,97 -1,4% TecDAX 3.073,46 -1,4% EuroStoxx50 3.935,51 -0,7% Stoxx50 3.762,91 -0,2% Dow-Jones 33.849,46 -1,4% S&P-500-Index 3.963,94 -1,5% Nasdaq-Comp. 11.049,50 -1,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 140,42 -11

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach den Verlusten zu Wochenbeginn dürften Europas Börsen wenig verändert in den Handel am Dienstag starten. Allerdings bleiben die Unsicherheiten hoch. Verunsichert haben die jüngsten Proteste in China gegen die Null-Covid-Politik der Regierung. Peking hat darauf mit repressiven Maßnahmen reagiert. Dies legt nahe, dass eine Lockerung der Covid-Maßnahmen derzeit nicht zu erwarten ist. Sollten sich die Proteste ausweiten, könnten dies zudem zu einem Belastungsfaktor für das Wirtschaftswachstum werden. Belastend an Wall Street wirkten zudem falkenhafte Kommentare verschiedener Fed-Sprecher. Einen wichtigen Impuls könnten derweil die für Mittwoch anstehenden europäischen Verbraucherpreise setzen. "Für weiter steigende Kurse an der Frankfurter Börse muss der Inflationsdruck aber nicht nur in den USA, sondern auch in Europa spürbar nachlassen", so CMC. Die Commerzbank geht dank billigeren Benzin und Heizöl davon aus, dass die Inflationsrate im November leicht gesunken ist. Dieser Rückgang dürfte den Tauben im EZB-Rat in die Karten spielen, die sich für eine moderatere Leitzinserhöhung um nur 50 Basispunkte im Dezember aussprechen. Mit Spannung warten die Börsianer auch auf eine für den Morgen anberaumte Pressekonferenz der chinesischen Gesundheitsbehörden. Dort soll der Covid-Maßnahmenkatalog der Regierung erörtert werden.

Rückblick: Ungeachtet der Rekordumsätze am Black Friday in den USA blieben die Marktteilnehmer strikt defensiv ausgerichtet vor dem Hintergrund der Entwicklung in China. "Die Proteste in China sind eine neue Situation für die Börsianer. Und neue Situationen sind immer mit reichlich Unsicherheit verbunden. Und Unsicherheit ist das, was die Börsianer am wenigsten mögen", sagte QC Partners. Gut hielten sich lediglich die weniger konjunkturunabhängigen Stoxx-Indizes der Pharmatitel sowie der Nahrungsmittel- und Getränke-Aktien. Unter Druck standen die Aktien der von der Konjunktur in China besonders abhängigen Öl- (-1,4%) sowie Rohstoffunternehmen (-0,9%). Für Casino ging es in Paris um 0,4 Prozent nach unten. Der französische Einzelhändler will zur Beschleunigung seines Schuldenabbaus Teile des Brasiliengeschäfts verkaufen. Shell gaben hier um 0,3 Prozent nach. Das Ölunternehmen kauft für fast 2 Milliarden Dollar einen dänischen Biogasproduzenten und folgt damit einer ähnlichen Übernahme wie vor einigen Wochen BP.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Brenntag (-9,6%) gerieten mit der Nachricht über Fusionsgesprächen mit dem US-Rivalen Univar Solutions unter Druck. Obwohl Brenntag eine solide Generierung von Liquidität aufweise und eine starke finanzielle Position innhebae, sehen Analysten bei einem Zustandekommen das Risiko einer großen Kapitalerhöhung. Airbus fielen um 5,7 Prozent. Auslöser waren Presseberichte, wonach sich geplante Auslieferungen von Mittelstreckenflugzeugen 2023 verzögern könnten. In der zweiten Reihe fielen Varta um 4,8 Prozent. Die Aktie wird ihren Platz im MDAX voraussichtlich im Dezember räumen und in den SDAX absteigen. In der vierten Reihe erholten sich Adler Group um 42 Prozent auf 2,53 Euro. Der Immobilienkonzern hat sich nach eigenen Angaben mit einer Kerngruppe von Anleihegläubigern über neue Bedingungen der von ihm ausgegebenen vorrangig unbesicherten Anleihen geeinigt. Zudem wurde die Bereitstellung einer besicherten Fremdfinanzierung für den Konzern vereinbart.

XETRA-NACHBÖRSE

Parallel zum US-Aktienmarkt ging es auf breiter Front leicht nach unten. Die Exasol-Aktie verbesserte sich bei Lang & Schwarz leicht von 2,92 auf 3,00 Euro. Der Analytics-Datenbank-Anbieter hatte am Abend mitgeteilt, einen neuen CEO gefunden zu haben mit Jörg Tewes, einem früheren Logitech- und Amazon-Manager.

USA - AKTIEN

Schwach - Die Proteste in China und falkenhafte Aussagen von US-Notenbankern haben den Wochenstart an der Wall Street verhagelt. Zum einen sorgte die Frage für Verunsicherung, wie Peking auf die Proteste gegen die Null-Covid-Politik reagieren werde, zum anderen führten sie den Anlegern die negativen Folgen der Abriegelungen für die Wirtschaft des Landes und damit auch die Weltkonjunktur vor Augen. Derweil sagte US-Notenbanker James Bullard gegenüber MarketWatch, dass er aggressivere Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation befürworte und dass die Zinssätze wahrscheinlich für das gesamte Jahr 2023 und bis ins Jahr 2024 hinein erhöht bleiben müssten. Und sein Kollege John Williams bemerkte, dass man die Zinsen noch weiter anheben müsse und die restriktive Politik "für einige Zeit" beibehalten werden müsse. Einzelhandelswerte standen mit dem Rekord-Online-Umsatz am diesjährigen sogenannten Black Friday im Fokus. Amazon konnten gegen den schwachen Markt ein Plus von 0,6 Prozent retten. Apple fielen um 2,6 Prozent. Die Aktie wurde von einem Bericht belastet, wonach das Unternehmen in diesem Jahr einen Produktionsausfall von 6 Millionen iPhones erleiden könnte, nachdem es in der Fertigungsfabrik von Apple im chinesischen Zhengzhou zu gewaltsamen Zusammenstößen kam. Univar verteuerten sich um gut 4 Prozent. Hier sorgte für Fantasie, dass der deutsche Chemikalienhändler Brenntag Gespräche mit dem Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Übernahme führt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,43 -4,1 4,48 370,4 5 Jahre 3,88 +0,5 3,87 261,5 7 Jahre 3,79 +0,5 3,79 235,2 10 Jahre 3,69 +0,2 3,69 217,8 30 Jahre 3,73 -0,6 3,74 183,3

Die Renditen stiegen leicht. Während die falkenhaften Aussagen aus Fed-Kreisen für anziehende Renditen sprachen, waren die Zinspapiere mit Blick auf die Lage in China in ihrer Funktion als sicherer Hafen gesucht, was den Anstieg der Renditen bremste.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 29, 2022 01:33 ET (06:33 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.