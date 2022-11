Lagarde wäre 'überrascht', wenn Inflation schon nachließe (1)BOSN SW - Bossard erwirbt Distributionsgeschäft von PennEngineering in KanadaNESN SW - Nestle sieht Gj Umsatz organisch +8% bis +8,5%, bisher etwa +8% Krypto-Verleiher BlockFi ist nach FTX-Kollaps nun auch pleiteADJ - Adler Group bestätigt Gj Prognose für FFO IAT1 - Aroundtown erhöht Miteinnahmen kräftig und bestätigt AusblickHypoVereinsbank schwenkt intern auf 'Du' um, folgt der BayernLB DBK - Die Deutsche Bank und Postbank setzten auch in Zukunft weiter auf Filialen für ihre Kunden. "Filialen bleiben auch in unserer Zukunftsstrategie zentraler Bestandteil unseres Beratungsangebots", sagte der Leiter der Privatkundenbank Deutschland der Deutschen Bank und Postbank, Lars Stoy. "Bis Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...