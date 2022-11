Pünktlich zum Wochenbeginn konnte der Mainzer Impfstoff-Platzhirsch BioNTech mal wieder mit guten Nachrichten punkten. Denn während es gestern zum Start in die neue Börsenwoche für beinahe alle großen Indizes nach unten ging, konnte die BioNTech-Aktie in den USA mehr als 4% zulegen. Grund dafür dürfte ausgerechnet China sein, wo das Unheil vor rund 3 Jahren ihren Anfang nahm…

Denn die chinesische Regierung erlebt gerade die größten Unruhen in der Bevölkerung seit Jahrzehnten. Grund dafür ist die extrem rigide Corona-Politik. China hatte von Anfang an eine "Null-Covid-Strategie" gefahren und auf konsequente Abschottung gesetzt. Das führt zu immer mehr Unverständnis in der Bevölkerung. Die Bundesregierung hat nun angeboten, China zu helfen. Man stehe mit der chinesischen Regierung in Kontakt zum Einsatz des BioNTech-Vakzins.

An der Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...