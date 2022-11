Andritz erhielt von Xuan Mai Paper einen weiteren Auftrag. Aktuell soll eine PrimeLineCOMPACT S1800-Tissuemaschine für die Produktionslinie PM2 am Standort in Ho Chi Minh City geliefert werden. Bereits im Jahr 2020 nahm Andritz eine komplette Tissueproduktionslinie bei Xuan Mai Paper in Betrieb. Die neue Tissuemaschine wird die Produktion von hochqualitativen Tissuesorten entweder aus 100 Prozent Frischfasern oder 100 Prozent Deinkingstoff (DIP) ermöglichen. Die Inbetriebnahme ist für 2024 geplant. Andritz wird auch Stoffaufbereitungs- und Automatisierungsequipment, Prozess-, Stoffauflauf- und Hochdruckpumpen sowie Zubehörteile liefern.

