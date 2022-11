Frequentis hat im aktuellen EcoVadis-Rating den Silber-Status erreicht und gehört damit den Angaben zufolge zu den oberen 25 Prozent der von EcoVadis bewerteten Unternehmen. In allen vier Kategorien - Umwelt, Arbeits- & Menschenrechte, Ethik, nachhaltige Beschaffung - erfolgte eine Bewertung über dem Branchendurchschnitt, wie es heißt. Zudem ist Frequentis seit kurzem auch Mitglied bei respACT. Als eines von über 360 Mitgliedsunternehmen will Frequentis im Rahmen des respACT-Netzwerks zur nachhaltigen Entwicklung in Österreich und darüber hinaus beitragen. "Wir sehen unsere Aktivitäten im Bereich der Nachhaltigkeit als Chance für die Weiterentwicklung unserer Unternehmensgruppe", sagt der im Frequentis-Vorstand für ...

