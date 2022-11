Die Bawag hat das am 25. Juli 2022 gestartete Aktienrückkaufprogramm nun am 25. November 2022 abgeschlossen. Erworben wurden mehr als 6,9 Mio. Aktien, das entspricht einem Anteil am Grundkapital von 7,8 Prozent. Die Bawag hat in Summe 325 Mio. Euro investiert. (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.11.)

