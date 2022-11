Reingehört bei WolftankWolftank-CEO Peter Werth im Interview mit Börsenradio direkt vom Deutschen Eigenkapital-Forum: "Die Themen LNG und Wasserstoff sind sehr aktuell und haben Investoren hier auch in unseren Vortrag gelockt. Auf dem Gebiet hat sich viel getan die letzten zwei Jahre. Der Russland/Ukraine-Konflikt hat das Interesse nochmals beschleunigt - denn LNG soll wie wir wissen mitunter auch die Pipeline aus Russland ersetzen."Zur Auftrags-Situation: "Wenn wir unsere Pipeline an Anfragen und Ausschreibungen ansehen, dann sollte der Ausbau der Wasserstoff-Betankungsanlagen schnell gehen. Man sieht das auch an der 3 Mrd. Hydrogen Bank der EU. Die Gelder sind da, die Fahrzeuge sind da, jetzt muss umgesetzt werden. Unser Ziel ist es, 10 Prozent des Marktanteils zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...