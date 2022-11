Das Impfstoffunternehmen Valneva SE wird am 6. Dezember 2022 von 10:00 bis 12:00 Uhr (ET) einen Investorentag in New York City veranstalten. Dabei soll die aktuelle Impfstoffpipeline, die kommerziellen Produkte und die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens präsentiert werden. Die Veranstaltung wird auch live im Internet übertragen und auf der Website des Unternehmens archiviert. CEO Thomas Lingelbach und CFO Peter Bühler sowie weitere Mitglieder des Führungsteams werden die wichtigsten kurz- und mittelfristigen Value-Treiber von Valneva hervorheben: den Lyme Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15 (Phase 3, in Partnerschaft mit Pfizer), welches das einzige Borreliose-Impfstoffprogramm in fortgeschrittener klinischer Entwicklung weltweit ist, und den ...

