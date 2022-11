Das Softwareunternehmen CSG Systems International Inc. (ISIN: US1263491094, NASDAQ: CSGS) wird eine Quartalsdividende von 0,265 US-Dollar ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Aktionäre erhalten die Dividende am 29. Dezember 2022 (Record day: 16. Dezember 2022). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern 1,06 US-Dollar aus. Damit beträgt die Dividendenrendite beim derzeitigen Aktienkurs von 60,50 US-Dollar (Stand: 29. November 2022) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...