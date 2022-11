Laut einer Studie von Integral im Auftrag des Wiener Fintech-Unternehmens froots, an dem u.a. Andreas Treichl und Georg Kapsch beteiligt sind, geben rund 4 von 10 (36%) der unselbstständig beschäftigten Österreicher an, dass sie in den nächsten Monaten Geld in Wertpapiere oder Fonds investieren wollen. Überdurchschnittlich hohe Absichten zeigen Männer, 16-29-Jährige sowie Personen mit Matura/Uni-Ausbildung. "Die Sorge um die persönliche finanzielle Zukunft aufgrund der aktuellen Teuerungen ist verständlich und größer als sonst. Dabei bieten Phasen der Unsicherheit wie jetzt, für langfristige Investoren große Chancen, sich erfolgreich zu positionieren. Bei froots bieten wir effiziente Vermögensverwaltung an und ...

