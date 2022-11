Die Wall Street schloss am Dienstag größtenteils niedriger, wobei der S&P 500 und der Nasdaq Composite den dritten Tag in Folge Verluste verzeichneten. Schlechte Daten zum US-Verbrauchervertrauen und Chinas Schritt in Richtung einer möglichen Lockerung seiner strengen COVID-Politik mussten verdaut werden. Der Dow Jones Industrial Average schloss etwa unverändert, während ...

