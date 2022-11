DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.45 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.970,25 +0,2% -16,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.569,00 +0,4% -29,0% Euro-Stoxx-50 3.958,79 +0,6% -7,9% Stoxx-50 3.794,28 +0,8% -0,6% DAX 14.413,72 +0,4% -9,3% FTSE 7.560,78 +0,6% +1,7% CAC 6.708,51 +0,6% -6,2% Nikkei-225 27.968,99 -0,2% -2,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 140,99 -0,39

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,88 78,20 +2,1% +1,68 +15,3% Brent/ICE 85,16 83,03 +2,6% +2,13 +16,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.760,70 1.750,30 +0,6% +10,40 -3,8% Silber (Spot) 21,55 21,25 +1,4% +0,30 -7,6% Platin (Spot) 1.020,40 1.005,50 +1,5% +14,90 +5,1% Kupfer-Future 3,71 3,63 +2,3% +0,08 -15,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Aktienmärkte werden am Mittwoch leicht höher indiziert, die Terminkontrakte auf die Indizes liegen bis zu 0,3 Prozent im Plus. Vor Handelsbeginn werden aber noch Konjunkturdaten veröffentlicht: der ADP-Arbeitsmarktbericht und die zweite Lesung des BIP. Nach Handelsstart folgen dann noch der Chicago-Einkaufsmanager-Index und, gegen Abend MEZ, das Beige Book. Vielleicht noch spannender wird es, wenn Fed-Chef Jerome Powell um 19.30 Uhr MEZ eine Rede an der Brookings Institution halten wird. Im Vorfeld könnten sich die Anleger bedeckt halten. Angesichts dieser Fülle an Terminen rückt das Thema China wieder stärker in den Hintergrund, zugunsten des Dauerbrenners Geldpolitik der US-Notenbank. Hewlett Packard Enterprise verteuern sich vorbörslich um 1,7 Prozent. Das Informationstechnikunternehmen hat mit seinem Quartalsergebnis die Analystenerwartung getroffen und zudem einen starken Umsatzausblick gegeben. Die Titel von Workday verbessern sich um 8,2 Prozent. Der Anbieter Cloud-basierter Computersoftware für Rechnungswesen, Personalverwaltung und Unternehmensplanung hat den Ausblick für 2023 nach oben genommen und ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Die Papiere von Intuit fallen dagegen nach den Ergebnissen für das erste Quartal des Geschäftsjahres um 2,4 Prozent zurück. Der Hersteller von Steuerberechnungssoftware senkte de Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht November Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +190.000 Stellen zuvor: +239.000 Stellen 14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +2,7% gg Vq 1. Veröff.: +2,6% gg Vq 2. Quartal: -0,6% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +4,1% gg Vq 1. Veröff.: +4,1% gg Vq 2. Quartal: +9,0% gg Vq 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago November PROGNOSE: 47,0 zuvor: 45,2 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Beige Book

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Europas Börsen reagieren nicht auf die Veröffentlichung der europäischen Inflationszahlen. Nach den unter den Erwartungen ausgefallenen deutschen Preisdaten aus Deutschland, stellen die Zahlen aus Marktsicht keine Überraschung mehr da. "Der Schwung ist aber erst mal raus", sagt Thomas Altmann von QC Partners zum DAX. Leicht im Plus mit 0,6 Prozent zeigen sich die Aktien von H&M. Die Bekanntgabe der Kosten für den Restrukturierungsaufwand wurde leicht positiv aufgenommen. Daneben stehen einige Kurszieländerungen im Blick. Die Royal Bank of Canada (RBC) zeigt sich optimistisch für Delivery Hero. Sie stuft die Aktie weiterhin als Outperformer ein und hat das Kursziel auf 85 von 75 Euro erhöht. Der Kurs steigt um 3,6 Prozent. United Internet ziehen um 2,6 Prozent an, hier hat die UBS eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Und Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy auf 25,70 von 24,30 Euro erhöht, die Kaufempfehlung hat das Haus bekräftigt. Der Kurs steigt um 1,5 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:12 Di, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0359 +0,3% 1,0348 1,0339 -8,9% EUR/JPY 143,87 +0,4% 143,40 143,08 +9,9% EUR/CHF 0,9839 -0,1% 0,9871 1,0504 -5,2% EUR/GBP 0,8635 -0,1% 0,8646 0,8636 +2,8% USD/JPY 138,88 +0,2% 138,57 138,39 +20,7% GBP/USD 1,1996 +0,4% 1,1965 1,1971 -11,4% USD/CNH (Offshore) 7,0841 -0,9% 7,1455 7,1549 +11,5% Bitcoin BTC/USD 16.876,31 +2,4% 16.874,45 16.380,44 -63,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend fester - Lediglich an der Börse in Tokio ging es belastet von schwachen Konjunkturdaten moderat nach unten, womit sich die negative Vortagestendenz fortsetzte. Dagegen konnten sich Seoul, Hongkong und Schanghai von anfänglichen Abgaben wieder erholen. Die Volatilität dürfte weiter hoch bleiben, hieß es mit Blick auf die am Nachmittag anstehende Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell und den US-Arbeitsmarktbericht für November am Freitag. Der Schanghai-Composite erhöhte sich um 0,1 Prozent und für den Hang-Seng-Index ging es im späten Handel um 2,1 Prozent aufwärts. Hier schoben vor allem die kräftigen Gewinne der Automobil-Werte die Indizes nach oben. Hier gab es Spekulationen, dass die staatlichen Maßnahmen zur Förderung von Autokäufen verlängert werden könnten. Great Wall Motor stiegen um 9,2 Prozent, Guangzhou Automobile um 5,1 Prozent und BYD um 4,5 Prozent. Schwächer als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende und Nicht-Verarbeitende Gewerbe im November belasteten das Sentiment nicht. Der Nikkei-225 reduzierte sich um 0,2 Prozent auf 27.969 Punkte. Hier belasteten überraschend schwache Daten zur Industrieproduktion im Oktober. Der Kospi in Seoul legte um 1,6 Prozent zu. Hier verzeichneten die Aktien von Samsung Electronics (+2,6%) und SK Hynix (+1,6%) Kursgewinne. Der S&P/ASX 200 in Sydney verbesserte sich um 0,4 Prozent, gestützt von einem Rückgang der Verbraucherpreise. Gesucht waren unter anderem die Bergbauwerte.

CREDIT

Nach dem jüngsten Rückgang treten die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten am Mittwoch mehr oder weniger auf der Stelle. Weiterhin im Blick steht die Inflationsentwicklung mit der Hoffnung, dass die Notenbanken nach ein oder zwei weiteren Zinserhöhungen zumindest eine Pause einlegen könnten. Nach den deutschen Inflationsdaten vom Dienstag werden im Lauf des Vormittags die Inflationsdaten aus der Eurozone veröffentlicht. Beim Anstieg der Verbraucherpreise wird mit einer Jahresrate von 10,4 Prozent gerechnet. Ganz besonders im Fokus steht dabei die Sorge vor einer systematischen Ausbreitung der Inflation in weitere Lebensbereiche. Daher wird vor allem auf die Kernrate ohne Energie und Nahrung geschaut, die 5,0 Prozent höher erwartet wird. Am Abend redet dann US-Notenbank-Chef Jerome Powell zu den Themen Konjunktur und Arbeitsmarkt. Dazu kommen auch noch Aussagen von den stimmberechtigten Fed-Gouverneurinnen Bowman und Cook. Mit den ADP-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag rückt dann auch bereits der große US-Arbeitsmarktbericht vom November am Freitag in den Blick.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

EON

und die norwegische Horisont Energi arbeiten stärker bei dem Aufbau einer europäischen CO2-Wertschöpfungskette zusammen. Die Unternehmen haben nach Angaben des Essener DAX-Konzerns in einer Absichtserklärung vereinbart, dass Eon ab dem Jahr 2030 jährlich mehr als eine Million Tonnen bestehendes CO2 von Standorten seiner europäischen Kunden bereitstellen will, mit Start ab 2027 und einer schrittweisen Steigerung.

MERCEDES-BENZ

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat Mercedes-Benz die erste allgemeine Betriebserlaubnis im Bereich des autonomen Fahrens für ein autonomes Parksystem (Automated Valet Parking - AVP) erteilt. Die Vision, dass Fahrzeuge in Parkhäusern künftig fahrerlos einparken, werde nun zur Realität, teilte das KBA mit.

BIONTECH

und Ryvu Therapeutics sind eine Forschungskooperation zur Entwicklung mehrerer Programme mit immunmodulierenden niedermolekularen Wirkstoffen gegen Krebs eingegangen. Die Zusammenarbeit wird laut einer Mitteilung von Biontech aus zwei Teilen bestehen

K+S

hat den Rückkauf einer ausstehenden Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2024 wie geplant abgeschlossen. Damit reduziert der Kali- und Salzproduzent seine Finanzverbindlichkeiten nach eigenen Angaben um 116,4 Millionen Euro. Durch die verringerte Bruttoverschuldung spart die K+S AG Zinskosten in Höhe von mehr als 5 Millionen Euro.

LUFTHANSA

