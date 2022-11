Die Glaskugel und die Zinsen. An unseren Kapitalmärkten geht es in Wirklichkeit um eines: Geschwindigkeit. Jene Geschwindigkeit, kommende Entwicklungen mit höherer Sicherheit zu erwarten und rechtzeitig zu investieren, bevor andere es tun, die damit die Preise nach oben brächten. In diesem "Spiel" sind exogene Schocks als plötzliche Ereignisse immer wieder "Spielverderber", zumeist haben die Kapitalmärkte aber durchaus Zeit, sich auf Eventualitäten vorzubereiten. Nun, es ist eine solche Eventualität wieder vor uns. Die Notenbanken pflegen ihr Image via Zinserhöhungen und riskieren nämlich, offen ausgesprochen, Rezessionen. Die Märkte kämpfen noch dagegen, die Aktienunternehmen teilweise mit Rekordgewinnen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...