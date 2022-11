1.000 Luxusuhren mit einem Verkaufswert von über 10 Millionen Euro entwendet Zu erwartende Umsatzeinbußen führen zu negativer Fortführungsprognose Berlin, 30.11.2022. Die Watchmaster ICP GmbH, einer der größten Händler zertifizierter Luxusuhren aus zweiter Hand in Europa, hat am 29.11.2022 beim Amtsgericht Berlin einen Insolvenzantrag gestellt. Das Amtsgericht Charlottenburg hat den Sanierungsexperten Philipp Hackländer von der Kanzlei White & Case zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Am ...

