Glänzende Augen sind heute bei allen Nio-Anteilseignern zu sehen. Denn der Kurs liegt derzeit rund vierundzwanzig Prozent im Plus. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Download-Tipp: Jetzt zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2023 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Kursverlauf von Nio der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nio-Analyse einfach hier klicken.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund 0,6 Prozent. Der Hochpunkt liegt bei 13,12 USD. Anleger sollten Nio also unbedingt im Auge behalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...