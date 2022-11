Palfinger wird im kommenden Jahr 60 seiner neuen Festmastkrane PF120-4 an den Offshore-Windpark Moray West in Schottland liefern. Der Auftag umfasst auch einen Anlege-Kran PTM1200 an die Betriebs- und Wartungsbasis (O&M) im Buckie Harbour. Dank der langen Küstenlinie und der idealen Windbedingungen ist Schottland ein Hotspot für die Offshore-Windindustrie. Der Offshore-Windpark Moray West liegt im äußeren Moray Firth vor Inverness. Die Krane sollen 2023 in Zusammenarbeit mit Outreach Offshore, dem Distributor von Palfinger Marine-Produkten in Großbritannien, ausgeliefert werden. Entwickelt wird das Großprojekt von Ocean Winds, einem 50:50 Joint Venture von EDP Renewables und ENGIE. Es wird aus 60 Windturbinen mit einer Leistung von jeweils 14,7 ...

