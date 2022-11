Sollte die Order ausgelöst werden, werde ich an 14420 Punkten auf eine Umkehr in Aufwärtsrichtung achten. DAX Index X-Sequentials Day-Trading 1.12.2022 Sehr geehrte Leser/Innen, der DAX Index eröffnete am Mittwoch, dem 30.11.2022 bei 14429.22 Punkten. Das Tageshoch lag bei 14487.70 Punkten. Im Anschluss lag das Tagestief bei 143863.32 Punkten. Der DAX Index schloss bei 14397.04 Punkten.Der DAX Index erreichte gestern mit 14327.04 Punkten die Hälfte einer X-Sequentials 5XZ Kurszielzone in Abwärtsrichtung ...

