Was heute bei Netflix los ist, haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Immerhin steht für die Aktie ein Plus von rund drei Prozent auf der Anzeigetafel. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Kursverlauf von Netflix der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Netflix-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund acht Prozent. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 312,71 USD. Netflix gehört damit auf jede Watchlist.

Bearish eingestellte Anleger könnten hier eine Short-Gelegenheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...