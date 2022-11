Palantir-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. Derzeit liegt die Aktie bereits mit rund fünf Prozent im Plus. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Gehen die Bullen jetzt zum Angriff über?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Palantir der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Palantir-Analyse einfach hier klicken.

Die übergeordnete Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Weil hier nun jederzeit neue technische Verkaufssignale greifbar sind. Dieser markante Punkt liegt bei 6,89 USD. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus.

Skeptiker können die gestiegenen Notierungen zum tollen Baisse-Einstieg nutzen. Schließlich gibt es Puts heute noch einmal deutlich günstiger. Allen Grund sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...