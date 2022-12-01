BARCLAYS SENKT COFINIMMO AUF 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 80 (110) EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR H&M AUF 140 (125) SEK - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT PRIMARY HEALTH PROPERTIES AUF 'UNDERWEIGHT'(OW) - ZIEL 105 (150) PCITIGROUP HEBT L'OREAL AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 365 (355) EUR CITIGROUP HEBT SGS AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 2509 (2303) CHFEXANE BNP STARTET INTERN. DISTR. SERVICES MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 310 PENCEEXANE BNP SENKT WOLTERS KLUWER AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL)HSBC SENKT ENI AUF 'HOLD' (BUY)JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 38 (34) EUR - 'BUY'JEFFERIES STARTET VIDRALA MIT 'UNDERPERFORM' - ZIEL 59 EURJPMORGAN SENKT EUROPEAN BANKS AUF 'NEUTRAL' (OW)JPMORGAN HEBT EUROPEAN UTILITIES AUF 'OVERWEIGHT'(N), HEALTHCARE "NEUTRAL" (UW)JPMORGAN HEBT AB INBEV AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
VONOVIA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de