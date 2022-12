Bringt man Gold auf Nanopartikelgröße, dann erscheint es violett Durch eine Änderung der Lichtbrechung wird Gold also lila. Wichtig ist dies vor allem in den beiden letzten Jahren geworden, und zwar in der Diagnostik. Diente kolloidales Gold (Sole oder Gelee aus winzigen Goldpartikeln, tiefrote Farbe) bisher Ärzten, Biochemikern oder Elektroingenieuren, so ist es nun in fast jedem Covid-19 Antigen-Schnelltest enthalten. Gold ist hier der entscheidende Bestandteil, ähnlich wie bei Schnelltests für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...