Zum 23. Mal wurden Ende November die Austrian Sustainability Reporting Awards (ASRA) vergeben. Die OeKB belegte in der Kategorie "Kapitalmarktorientierte Unternehmen - Banken und Versicherungen" hinter der BKS Bank den zweiten Platz und kann mit dieser Auszeichnung eine über 15-jährige Serie prolongieren. "Wir sind sehr stolz, auch heuer zu den Preisträgerinnen und Preisträgern zu zählen. Das Thema Nachhaltigkeit spielt in der OeKB in allen Bereichen seit Jahrzehnten eine ganz zentrale Rolle, und auch der transparente Dialog dazu ist uns ein wichtiges Anliegen. So legen wir seit dem Nachhaltigkeitsbericht 2020 unsere klimabezogenen Risiken freiwillig offen, und auch die Sustainability Bond Reports zu unseren Nachhaltigkeitsanleihen zeigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...