Heute im gabb: Um 11:48 liegt der ATX TR mit +0.27 Prozent im Plus bei 6837 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -12.89% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.76% auf 35.9 Euro, dahinter Frequentis mit +3.72% auf 29.25 Euro und Zumtobel mit +3.52% auf 6.625 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14485 ( -0.72%, Ultimo 2021: 15884, -8.81% ytd). - News zu Börsenunwort, Valneva, Palfinger, Erste AM-Ausblick, Austrian Day in Warschau, Research zu DO & CO, S Immo, RBI, Wienerberger- Nachlese: Deutsches Eigenkapitalforum- Cordoba 78 Cup: Semperit, Telekom Austria, Post, Siemens und Andritz raus, noch 11x ATXPrime und 22x DAX im Rennen- Börsen-Kurier: Dividendenkings in Österreich, Strabag- und Flughafen-Aktionäre müssen sich in Geduld üben- Kurze zu OMV- Unser Robot sagt: ...

