Auftrag für Frequentis aus Afrika: Die Agentur für Flugsicherung in Afrika und Madagaskar, übernimmt in diesem Projekt die zentrale Beschaffung der AMHS-Infrastruktur für ihre Mitgliedsländer, einschließlich der Lieferung von acht vollständigen und unabhängigen Systemen. Kamerun, die Zentralafrikanische Republik, die Komoren, die Elfenbeinküste, Äquatorialguinea, Gabun und Guinea-Bissau profitieren nun vom Upgrade ihres bestehenden AFTN (Aeronautical Fixed Telecom Network) Messaging-Dienstes. "Mit der Umstellung von AFTN auf AMHS durch acht afrikanische Staaten wird der gesamte afrikanische Luftraum moderner, zuverlässiger und sicherer", so Constantin von Reden, Managing Director bei Frequentis Comsoft, und ergänzt: "Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...