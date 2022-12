Bewerbspartner ADMIRAL schafft Mehrwerte durch Content [Partner-News] Content als Serviceleistung. Bundesliga-Bewerbssponsor ADMIRAL bringt sich abseits des klassischen Sponsorings mit zielgruppenrelevantem Content in die Bundesliga-Partnerschaft ein und schafft so für Vereine, Fans, Spieler und Medien Mehrwerte in der Kommunikation. Social Media-Offensive mit den Spielern So bietet man etwa in Kooperation mit der Österreichischen Fußball-Bundesliga, Sky Österreich und der Vereinigung der Fußballer allen Spielern […]

Den vollständigen Artikel lesen ...