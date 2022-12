HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3663/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/58 geht es um die Aufklärung, warum Telekom Austria und FACC gestern so mega Umsätze hatten. Die Wiener Börse liess das Börseunwort des Jahres wählen und wir das Börsewort des Jahres: Auflösung im Podcast, beide haben einen Zusammenhang mit Magnus Brunner. News habe ich zu Raquest und BTV, Valneva, Palfinger, einen Erste AM-Ausblick mit schönem Sager, den Austrian Day in Warschau, Research zu DO & CO, S Immo, RBI, Wienerberger. Im Cordoba 78 Cup sind Semperit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...