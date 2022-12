Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus SE (ISIN: DE000STAB1L8) will für das Geschäftsjahr 2022 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,75 Euro je Aktie vorschlagen, wie am Donnerstagabend gemeldet wurde. Damit wird die Dividende um 50 Eurocent oder umgerechnet 40 Prozent angehoben (Vorjahr: 1,25 Euro). Beim derzeitigen Aktienkurs von 62,25 Euro und unter Zugrundelegung der geplanten Dividende liegt die aktuelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...