NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Just Eat Takeaway von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 1436 auf 1913 Pence angehoben. "Nach einem Jahr zum Vergessen ergeben sich Chancen", schrieb Analyst Marcus Diebel am Freitag in einem Ausblick für die europäische Internetbranche für 2023. Seine Favoriten sind Scout24, Auto1, Delivery Hero, die britische Future und die norwegischen Kahoot!. Die Essenslieferanten dürften wegen angespannter Verbraucherbudgets zwar weitere Umsatzprobleme bekommen, der Fokus liege aber klar auf dem Erreichen der Profitabilität. Gerade von Delivery Hero erwartet Diebel mit den Jahreszahlen im April starke Signale für 2023. Er verlieh den Papieren daher den Status "Positive Catalyst Watch"./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2022 / 00:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2022 / 01:03 / GMT





ISIN: NL0012015705

