Seit dem 4. November müssen Autofahrer auf der neuen Autobahn A79 in Frankreich dank eines neuen barrierefreien Mautsystems nicht mehr für Mautzahlungen anhalten. Für dieses Mautsystem in Frankreich hat Kapsch TrafficCom die straßenseitigen Geräte und das Transaktionserfassungssystem geliefert. Die A79 ist die erste Free-Flow-Autobahn des Landes und damit ein wichtiger Schritt in Richtung Einführung von Multi-Lane Free-Flow (MLFF) für das französische Autobahnnetz. Das MLFF-System, das auf der neuen Autobahn A79 (ehemals N79) in Zentralfrankreich errichtet wurde, soll auf seiner 88 km langen Strecke zwischen 10.000 und 15.000 Fahrzeuge pro Tag abfertigen.

Den vollständigen Artikel lesen ...