Sofern es sich um ein illegales Online-Casino oder illegalen Sportwettanbieter handelt, ist das möglich. Das bedeutet der Anbieter, der sich in Deutschland befindet, verfügt über keine gültige Lizenz, um Glücksspiel betreiben zu dürfen oder Sportwetten. Illegal waren die meisten der Sportwetten und Online-Casinos bis zum 01. Juli 2021. Im Juli 2021 trat der Glücksspielvertrag in Kraft, welcher Sportwetten im Internet sowie das Glücksspiel in Deutschland bundesweit reguliert hat. Dies gilt auch für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...