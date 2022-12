Die Chemie-Branche war so etwas wie das Sinnbild der Krise. Denn insbesondere der hohe Energiehunger brachte die Unternehmen in Probleme. Doch seit einigen Wochen konnte sich allen voran BASF quasi aus dem Tal der Tränen befreien. Zuletzt hatten die Ludwigshafener größere Sparmaßnahmen angekündigt, um die Kostenseite weiter in den Griff zu bekommen. Das scheint den Analysten offenbar zu gefallen…

In der neuesten Studie zeigen sich die Experten der Deutschen Bank sehr optimistisch, was die Zukunft von BASF angeht. Analystin Tim Jones geht davon aus, dass der Abschwung im Aktienkurs bereits eingepreist ist. Die Bewertung sei schlichtweg zu niedrig. Dementsprechend gibt Jones eine klare Kaufempfehlung ab und beziffert das Kursziel auf 60 Euro.

